Sakamoto: Bolsonaro tenta tirar corpo fora; fala sobre Zambelli é risível

O que Carla Zambelli e Roberto Jefferson fizeram nada mais foi do que colocar em prática a narrativa bolsonarista. Lembremos que a Polícia Federal foi até à casa de Jefferson no interior do Rio de Janeiro para cumprir um mandado e foi recebida a bala e granada, ferindo agentes. Se fosse preto e pobre na periferia, a pessoa teria explodido, mas ele foi tratado a pão-de-ló.

Os discursos de Bolsonaro ao longo dos quatro anos de mandato eram extremamente violentos, colocando que a pessoa precisaria estar armada para defender a liberdade. Isso é interpretado dessa maneira pelos celerados de plantão. Zambelli andou com uma arma em punho por ruas extremamente movimentadas do rico bairro dos Jardins aterrorizando famílias e a população. É uma deputada federal no dia anterior às eleições do segundo turno. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

Sakamoto considerou como esperada a decisão do Supremo, que formou maioria para condenar Zambelli a 5 anos e 3 meses de prisão. O julgamento está suspenso após pedido de vista do ministro Nunes Marques, mas o placar até o momento é de 6 a 0 contra a parlamentar.

Essa punição, que teve o respeito do devido tempo, é mais do que lógica. Caso contrário, o STF passaria a mensagem de que se pode fazer isso sem problema algum.

Na verdade, Bolsonaro tenta tirar o corpo fora, mas está envolvido nisso até o pescoço. Por isso, ele também é responsável por ela ter tirado pontos da eleição. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

