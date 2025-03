STF nega afastar ministros e reforça competência para julgar Bolsonaro

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou, por unanimidade, os pedidos das defesas para afastar os ministros Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin e Flávio Dino do julgamento sobre a tentativa de golpe. O colegiado também reafirmou a competência para julgar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

O que aconteceu

Ministros opinaram sobre os pedidos preliminares das defesas. Os advogados de Bolsonaro e de outros acusados já haviam pedido o impedimento de Moraes, Dino e Zanin antes, alegando que os ministros são parciais. A Primeira Turma analisa outros quatro requerimentos das defesas.

Pedido de impedimento já havia sido negado na semana passada, no plenário virtual, com participação dos 11 ministros do STF. Na ocasião, apenas o ministro André Mendonça votou a favor do afastamento. A decisão foi tomada por unanimidade na Primeira Turma hoje.