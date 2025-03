Morto na ditadura, prefeito terá documento corrigido; Jair Renan foi contra

"Demorou muito, a prova que ele foi assassinado foi em 2014", disse o filho do ex-prefeito, Julio Cesar Pio. Ao Estadão, ele contou que a família esperou por muitos anos pela retificação dos documentos de Higino Pio. Ele tinha 13 anos quando o pai foi levado por agentes da ditadura.

Higino João Pio foi eleito pelo PSD (Partido Social Democrático) em 1965. A eleição ocorreu assim que o município foi desmembrado de Camboriú. Conforme o relatório final da Comissão Estadual da Verdade Paulo Stuart Wright, o ex-prefeito foi preso em 19 de fevereiro de 1969, acusado de irregularidades administrativas.

A prisão estava relacionada, segundo o documento, a "disputas políticas locais e [ao fato] de [Higino] ser amigo pessoal de João Goulart". Outros funcionários da prefeitura também foram levados e conduzidos para a Escola de Aprendizes de Marinheiros de Florianópolis. Após prestarem depoimento, apenas Higino João Pio permaneceu detido.

Higino Pio foi encontrado morto em uma das celas da Marinha. No dia 3 de março, dia do aniversário da mulher dele, a família foi notificada de sua morte, por suicídio que teria sido causado por asfixia com um pedaço de arame, segundo a versão dos militares.

As fotos apresentam Higino João Pio com os pés firmemente no chão, o queixo apoiado num vão da parede e as mãos dobradas. Situação impossível para um suicida.

Comissão estadual da verdade de Santa Catarina

* Com informações do Estadão Conteúdo