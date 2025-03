Não há dúvida de que Bolsonaro conhecia minuta do golpe, diz Moraes

O ministro do STF Alexandre de Moraes disse hoje que "não há dúvida nenhuma" de que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) conhecia a minuta do golpe de Estado.

O que aconteceu

Moraes afirmou que o ex-presidente "conhecia, manuseava e discutiu" a minuta do golpe. Ele lembrou que o documento foi apreendido na casa do ex-ministro da Justiça Anderson Torres e depois no celular de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro.

"Se ele [Bolsonaro] analisou e não quis, se analisou e quis, isso será no juízo de culpabilidade", disse o ministro. Segundo Moraes, as interpretações do fato devem ocorrer durante a instrução processual penal, ou seja, caso o ex-presidente se torne réu.