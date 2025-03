Bolsonaro ataca Moraes após virar réu e recicla mentiras sobre eleições

Desde a adoção das urnas eletrônicas no Brasil, em 1996, nunca houve comprovação de fraude nas eleições. As urnas eletrônicas são auditáveis, diferentemente do que o ex-presidente diz em seus discursos. Ontem, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, citou o exemplo do Brasil como positivo o sistema de segurança das eleições, citando especificamente o uso da biometria.

Não pressionar militares

O ex-presidente admitiu ter discutido "hipóteses" com militares, mas disse que não pressionou as Forças Armadas a darem um golpe. A declaração contraria o que está nas investigações da Polícia Federal e nos depoimentos. Os comandantes do Exército e da Força Aérea desmentiram Bolsonaro e disseram que foram consultados pelo ex-presidente se concordavam em empregar suas tropas num golpe. Eles afirmaram que o então comandante da Marinha, Almirante Almir Garnier, era favorável a intervenção militar.

Outro fato é a atuação de um general. Trata-se de Mario Fernandes, que foi o número dois da Secretaria-Geral da Presidência no governo do ex-presidente e armou um plano para matar Lula, Alckmin e Moraes. Ele conversava com Mauro Cid, ajudante de ordens de Bolsonaro sobre golpe. Ex-comandante dos Kids Pretos, ele agia para pressionar o ex-presidente a por a tropa na rua. Em um áudio, afirma que Bolsonaro deixou a possibilidade em aberto. A gravação foi enviada a Cid e, de acordo com a PF, demonstra que o ex-presidente deixou a possibilidade de golpe em aberto.

Jair Bolsonaro fala após se tornar réu por tentativa de golpe de Estado Imagem: Maria Eduarda Bacellar - 26.mar.2025/UOL

O que Bolsonaro disse?