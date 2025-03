'Votar anistia é interferir em julgamento que nem acabou', diz líder do PT

Votar um projeto de lei para anistiar acusados e condenados do 8 de janeiro seria interferir em um julgamento que nem acabou, afirmou hoje o deputado federal Lindbergh Farias, líder do PT na Câmara, durante entrevista ao UOL News, do Canal UOL.

Eu tenho argumentado para o presidente da Casa [Hugo Motta, do Republicanos-PB], e para os partidos de centro... eu digo o seguinte: 'o PL [Partido Liberal do qual Bolsonaro faz parte] está vivendo um drama, esse projeto deles não é para o 8 de janeiro e pega toda a trama, do dia 31 de outubro até a sanção presidencial'.