Bolsonaro não vai hoje ao julgamento no STF que pode torná-lo réu

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) não irá ao STF hoje para acompanhar o segundo dia do julgamento da denúncia contra ele e mais sete pessoas por tentativa de golpe.

O que aconteceu

Bolsonaro foi ontem ao STF para assistir ao primeiro dia do julgamento. A informação de que o ex-presidente não decidiu comparecer hoje foi confirmada ao UOL pelo advogado de Bolsonaro, Celso Vilardi, e Fabio Wajngarten, assessor do ex-presidente e ex-ministro do seu governo.

Ministros votam hoje se Bolsonaro e mais sete aliados viram réus por tentativa de golpe de Estado. Caso a denúncia da PGR (Procuradoria-Geral da República) seja aceita, Bolsonaro se tornará o primeiro ex-presidente a virar réu por este crime. A expectativa é de que a decisão dos ministros saia até o meio-dia.