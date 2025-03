Bolsonaro se queixa de rapidez do STF, mas Moraes e PGR justificam ritmo

O ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou que os ministros do STF "estão com pressa" para julgar a denúncia que o acusa de tentativa de golpe. O ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, porém, nega.

O que aconteceu

"O processo contra mim avança a uma velocidade 14 vezes maior que o do mensalão", disse Bolsonaro (PL) em publicação nas redes sociais. Segundo o ex-presidente, que se tornou réu hoje, isso aconteceria porque o STF tenta evitar que ele seja julgado em 2026 para impedir que "chegue livre às eleições".

Moraes afirma que deu ao caso "a mesma celeridade que dá aos demais processos de sua relatoria". A declaração foi dada à Folha para uma reportagem que foi compartilhada por Bolsonaro na mensagem em que se queixa sobre a suposta perseguição. O mesmo texto destaca que a rapidez nos processos de destaque sob sua condução tem sido uma das características da passagem do ministro pelo Supremo.