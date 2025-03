Bolsonaro vira réu no STF: ele pode ser preso? Veja os próximos passos

Aceita a denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outras sete pessoas por tentativa de golpe de Estado, eles se tornam réus e passam a responder a uma ação penal. Só ao fim desse processo o STF (Supremo Tribunal Federal) decide se vão ou não ser presos.

O que aconteceu

Supremo abre ação penal. O ex-presidente, ex-ministros e aliados agora passam a responder a uma ação penal. Todos são considerados inocentes e respondem em liberdade, a menos que tenham sido presos por outro motivo. Somente ao final deste processo, no qual são ouvidas testemunhas e produzidas provas, é que os ministros do Supremo vão decidir se eles devem ser condenados.

Instrução processual é próxima fase. As defesas devem se manifestar sobre o mérito da denúncia e falar sobre, por exemplo, as reuniões apontadas pela PGR (Procuradoria-Geral da República) nas quais teriam sido discutidas as minutas golpistas entre Bolsonaro e os comandantes das três Forças. Defesas e PGR também podem pedir produção de provas, perícias, análise de documentos e convocação de testemunhas para depor.