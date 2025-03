Veja quando serão os próximos julgamentos dos acusados de tentar dar golpe

A denúncia contra Bolsonaro é a primeira a ser julgada. O ex-presidente e mais sete denunciados integram o "núcleo 1", considerado o grupo central, que liderou a tentativa de golpe. Caso acusação seja aceita na sessão de hoje pelos ministros da Primeira Turma, os acusados se tornam réus.

8 e 9 de abril

A aceitação da denúncia contra o chamado "núcleo 3" será julgada em 8 e 9 de abril. O grupo é composto principalmente por militares que teriam promovido ações táticas para viabilizar o golpe. Entre eles, estão acusados de participar do "Punhal Verde e Amarelo", plano para matar o presidente Lula (PT), o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) e o ministro do STF Alexandre de Moraes. São 12 denunciados:

Bernardo Romão Corrêa Netto (coronel do Exército)

Cleverson Ney Magalhães (coronel da reserva do Exército e ex-oficial do Comando de Operações Terrestres)

Estevam Cals Theophilo Gaspar de Oliveira (general da reserva e ex-chefe do Comando de Operações Terrestres do Exército)

Fabrício Moreira de Bastos (coronel do Exército)

Hélio Ferreira Lima (tenente-coronel do Exército)

Marcio Nunes Resende Júnior (coronel do Exército)

Nilson Diniz Rodriguez (general do Exército)

Rafael Martins de Oliveira (tenente-coronel do Exército)

Rodrigo Bezerra de Azevedo (tenente-coronel do Exército)

Ronald Ferreira de Araújo Júnior (tenente-coronel do Exército)

Sérgio Cavaliere de Medeiros (tenente-coronel do Exército)

Wladimir Matos Soares (policial federal)

O general Estevam Cals Theophilo Gaspar de Oliveira é um dos denunciados Imagem: Divulgação

29 e 30 de abril

No final de abril, será a vez do chamado "núcleo 2". O grupo teria organizado ações para "sustentar a permanência ilegítima" de Bolsonaro no poder, segundo a PGR. A acusação aponta que ele atuou, por exemplo, realizando blitze da PRF (Polícia Rodoviária Federal) no dia do segundo turno, em cidades do Nordeste, para dificultar a chegada dos eleitores às urnas. São seis denunciados: