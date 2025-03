Colunistas opinam sobre o impacto político após Bolsonaro virar réu

A síntese da peça acusatória, feita por Paulo Gonet, procurador-geral da República, é devastadora. Estamos diante de um caso que padece até de excesso de provas, o que, curiosamente e a seu modo, as próprias defesas admitem.

Jair Bolsonaro, apontado como o líder da organização criminosa, tenta, por intermédio das redes sociais e de entrevistas a podcasts, atacar a honorabilidade e a independência do Supremo Tribunal Federal, em particular a do ministro Alexandre de Moraes. Não dá para ignorar —e isto está no mundo dos fatos— que, a despeito de as respectivas defesas apelarem a um vocabulário técnico, exercem o seu trabalho em parceria, pouco importa se voluntária ou não, com o trabalho sujo nas redes, que busca atingir a credibilidade da Corte.

Vale dizer: a pregação eleitoral era golpista, o discurso durante o mandato era golpista, e o modo que os acusados têm de se defender segue sendo... golpista.

O golpismo está no DNA da República brasileira, mas esta é a primeira vez que militares de alta patente e um ex-presidente são julgados por atentarem contra o Estado democrático de Direito. É um divisor de águas na história do país. Bolsonaro se faz de vítima e trabalha para não perder relevância eleitoral, mas o simbolismo de seu julgamento é incontornável, assim como o seu alijamento político, já em curso.