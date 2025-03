Como está o julgamento de Bolsonaro hoje (26)? Veja votos e assista ao vivo

Durante seu voto, Moraes exibiu imagens violentas do 8/1. Os vídeos mostram manifestantes golpistas invadindo os prédios dos Três Poderes, em Brasília. As cenas que compõem o vídeo são de veículos da imprensa.

Esse viés de positividade faz com que nós, aos poucos, relativizemos isso e esqueçamos que não houve um domingo no parque. Absolutamente ninguém lá estava passeando. Alexandre de Moraes

As defesas dos acusados reclamaram que o vídeo não está nos autos. Apesar das imagens serem da imprensa, os advogados disseram que "tudo que for exibido no tribunal precisa estar nos autos".

Com a aceitação da denúncia, será aberta uma ação penal e Bolsonaro e os demais denunciados se tornam réus. Somente ao final dessa ação penal, depois de serem ouvidas todas as testemunhas e todos os réus, é que o ex-presidente pode ser eventualmente condenado e preso.