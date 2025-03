Defesas de acusados não negam tentativa de golpe, mas blindam seus clientes

Ao defender a abertura da ação penal, Moraes exibiu hoje vídeos com atos violentos nos prédios da Praça dos Três Poderes. Os advogados, que têm feito queixas sobre a falta de acesso ao material bruto apreendido pela Polícia Federal, reclamaram de que as imagens mostradas no julgamento também não estão nos autos do processo.

Os integrantes do chamado "núcleo crucial" se tornaram réus. O Supremo aceitou a denúncia contra Bolsonaro e mais sete membros da cúpula que, segundo a PGR, coordenou a suposta tentativa de golpe no final de 2022. Ao todo, a PGR denunciou 34 pessoas, mas o STF ainda vai analisar as denúncias contra os demais acusados.

Salvo duas [sustentações orais], uma que não tocou no assunto e a outra que disse que foi uma manifestação não armada, todas as demais sustentações orais, independentemente de apresentarem suas defesas, negarem autoria, todas as demais seis reconheceram a gravidade dos fatos ocorridos no dia 8 de janeiro

Alexandre de Moraes, relator do caso no STF

O eixo central das sustentações orais, de um modo geral das defesas, não foi tanto descaracterizar as materialidades, e sim afastar autorias. Afastar os seus patrocinados, seus clientes, do itinerário delituoso, ou em tese delituoso

Flávio Dino, ministro do STF

Vídeo mostra estratégia de 'cada um por si'

Bolsonaro tem buscado descolar seu nome das evidências reunidas pela PF. Hoje, o ex-presidente chamou atenção para um áudio descoberto pela PF no qual o tenente-coronel Guilherme Marques de Almeida, também denunciado, falou em 2022 sobre a intenção de "fazer uma nova eleição com ou sem Bolsonaro". O áudio apontaria para a tese de que os militares conspiradores estariam agindo sem a anuência do ex-presidente.