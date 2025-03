'Discutir hipótese não é crime', diz Bolsonaro sobre reunião com militares

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou nesta tarde que "discutir hipótese não é crime" em referência à reunião que realizou com o então comandante do Exército, general Freire Gomes, em dezembro de 2022.

O que aconteceu

Ex-presidente fez pronunciamento para a imprensa após Primeira Turma do STF aceitar denúncia contra ele por tentativa de golpe. Ele voltou a afirmar que é inocente, mas admitiu ter discutido a 'hipótese' de algum tipo de ação com o então comandante do Exército em 2022. À PF, ex-comandante, general Freire Gomes, disse que Bolsonaro lhe apresentou minuta golpista em encontro realizado em 7 de dezembro de 2022, após ser derrotado nas eleições daquele ano.

Ex-comandante afirmou que não anuiu com proposta de golpe. Depoimento de Freire Gomes é um dos principais elementos da denúncia contra o ex-presidente. Em pronunciamento para rebater acusações, Bolsonaro não entrou em detalhes do encontro, disse apenas que discutiu hipótese mas não negou versão dada por Freire Gomes à PF.