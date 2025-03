Exibição de vídeo de 8/1 abre controvérsia; Moraes rebate: 'Fatos públicos'

O que dizem os especialistas

Não vejo prejuízo relevante para os acusados pelo simples fato de um vídeo de matérias públicas sobre fatos públicos ter sido exibido.

Rafael Mafei, professor associado da Faculdade de Direito da USP

Por se tratar de imagens amplamente divulgadas e de conhecimento público, entendo que não há qualquer prejuízo à defesa dos acusados. Não houve inovação no conjunto probatório, mas apenas a ilustração dos fatos narrados na denúncia e que estão sendo objeto do julgamento.

Fernando Hideo, professor de direito penal da Faculdade de Direito de SBC

Mesmo que as imagens sejam públicas, as defesas são exercidas com base no que consta no processo, não podendo haver surpresa. Além disso, as provas devem ser apresentadas pelas partes, não pelo juiz. Não creio, porém, que essa questão vá influenciar o desenrolar do processo.

Pedro Bueno de Andrade, advogado criminal

Caso seja evidenciado que foram utilizados elementos que não estão no processo, haveria sim cerceamento de defesa

Ana Letícia Bezerra, advogada e especialista em direito penal e processual penal