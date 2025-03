'Ninguém com Bíblia', 'golpe de Estado mata': veja frases do 2º dia no STF

Os ministros do STF (Supremo Tribunal Federal) estão fazendo as leituras dos votos neste 2º dia de julgamento de Bolsonaro e mais sete denunciados por golpe de Estado. Alexandre de Moraes afirmou que os ataques à sede dos Três Poderes no dia 8 de janeiro de 2023 não foram um "passeio no parque". O ministro Flávio Dino disse que "golpe de Estado mata".

O que disse Alexandre de Moraes

Esse viés de positividade faz com que nós, aos poucos, relativizemos isso e esqueçamos que não houve um domingo no parque. Houve, como eu salientei nas primeiras condenações, no primeiro mês, não foi um passeio no parque. Absolutamente ninguém estava lá passeando.

Alexandre de Moraes, relator e ministro do STF