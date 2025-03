Tales: Vídeo exibido por Moraes sobre 8/1 foi destruidor para Bolsonaro

O Tales [Faria, colunista do UOL] e eu já tínhamos anunciado esse placar. Por quê? Porque a questão é muito simples: existem indicativos suficientes, razoáveis, de autorias. E no caso, inúmeras provas existiam. Os crimes existiam, havia materialidade. Também um caminhão de provas. A causa é justa, existia justa causa. Wálter Maierovitch, colunista do UOL

O caso julgado pelo Supremo é sobre a tentativa de golpe promovida por apoiadores de Bolsonaro, que não aceitavam a vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em janeiro de 2023. Na ocasião, os bolsonaristas invadiram e depredaram as sedes dos Três Poderes, em Brasília. A suspeita é que Bolsonaro e alguns membros próximos a ele conspiraram, organizaram e estimularam a invasão.

Na sessão de hoje, os cinco magistrados foram favoráveis na integralidade do voto do relator, o ministro Alexandre de Moraes.

A pretensão era razoável ou se tratava de um ato sem nenhuma prova? Não. Existia na pretensão de punir, ela estava toda estribada em documentos, em provas, não era temerária, era uma justa causa exposta com base em documentos, que vão ser vistos com base na atuação de cada um. Wálter Maierovitch, colunista do UOL

0:00 / 0:00

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h, com apresentação de Fabíola Cidral, e às 17h, com Diego Sarza. Aos sábados, o programa é exibido às 11h e 17h, e aos domingos, às 17h.