Maierovitch: Julgamento que tornou Bolsonaro réu mostrou caminhão de provas

Na sessão de hoje, os cinco magistrados foram favoráveis na integralidade do voto do relator, o ministro Alexandre de Moraes.

A pretensão era razoável ou se tratava de um ato sem nenhuma prova? Não. Existia na pretensão de punir, ela estava toda estribada em documentos, em provas, não era temerária, era uma justa causa exposta com base em documentos, que vão ser vistos com base na atuação de cada um. Wálter Maierovitch, colunista do UOL

Além de Bolsonaro, se tornaram réus: os ex-ministros Augusto Heleno (GSI), Braga Netto (Casa Civil), Paulo Sérgio Nogueira (Defesa) e Anderson Torres (Justiça), além do ex-comandante da Marinha Almir Garnier, do deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ) e Mauro Cid.

A partir de agora, diz o professor, a procuradoria terá de provar, no processo, as acusaçõess citadas contra os denunciados.

Agora, nós vamos ter início ao processo, ao contraditório. Prova do inquérito não confirmada no processo não serve para condenar. Então, agora nós temos o quê? Uma construção, uma coleta de provas. E o ônus de comprovar será do procurador-geral [da República, Paulo Gonet]. Ele vai ter que trazer a juízo sobre o crivo do contraditório, sobre o crivo do debate, o quê? Uma comprovação daquilo que foi apurada na fase pré-conclusão. Wálter Maierovitch, colunista do UOL

Denúncia contra Bolsonaro

O ex-presidente foi denunciado pela PGR em fevereiro. O procurador-geral da República, Paulo Gonet, apresentou denúncia contra Bolsonaro e outras 33 pessoas pelos crimes de tentativa de golpe de Estado, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, organização criminosa, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado.