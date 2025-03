Como é o projeto de lei inspirado em Larissa Manoela aprovado na Câmara

Em nota enviada ao programa, os pais da artista argumentaram que Larissa "falta com a verdade". "Acreditam ser extremamente triste e lamentável, contudo, a opção pela ingratidão, pela indiferença e pelo desrespeito aos pais, que se recusam a responder com os mesmos sentimentos à injustiça que estão sofrendo. Porque Larissa é filha deles, amada incondicionalmente", diz um trecho do comunicado.

Na semana seguinte, a atriz voltou ao programa e disse que não tinha plano de saúde. Além disso, uma declaração de Patricia Proetti, advogada da atriz, chamou a atenção: "Ela [Larissa Manoela] se surpreende verificando que haviam várias transferências feitas da conta dela para a conta dos pai.

Em entrevista a Chris Flores, Silvana negou que a filha tinha somente 2% das empresas. A mãe da atriz explicou que, antes de Larissa completar 18 anos, eles estabeleceram uma empresa na qual Larissa, Gilberto e ela detinham uma participação igualitária de 33% cada, para que houvesse uma autonomia em certas decisões que precisassem serem tomadas, "mas sempre com o conhecimento de Larissa", diz.

Outro ponto debatido durante a entrevista foi sobre o suposto desvio de R$ 5 milhões da conta de Larissa, denunciado durante a segunda parte da entrevista da atriz ao Fantástico. Para o Fofocalizando, Silvana e seus representantes alegaram que o dinheiro foi usado para compor o pagamento da casa no condomínio do Rio de Janeiro, que foi colocada à venda no início deste mês, segundo Larissa, sem o seu conhecimento.

*Com informações da Agência Estado