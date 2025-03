'Ao invés de chorar, caia na realidade', diz Lula sobre Bolsonaro virar réu

O presidente Lula (PT) afirmou hoje que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) precisar "cair na realidade" sobre ter virado réu por tentativa de golpe de Estado.

O que aconteceu

É "visível que o ex-presidente tentou dar um golpe no país", disse Lula. A Primeira Turma do STF (Supremo Tribunal Federal) foi unânime em aceitar a denúncia sobre a tentativa de golpe de Estado, o que transforma o ex-presidente e mais sete aliados em réus numa ação penal.