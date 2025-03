Moraes exibe no STF vídeo com violência do 8/1: 'Não foi passeio no parque'

As defesas dos acusados reclamaram do vídeo exibido por Moraes de cenas do 8 de janeiro. Advogados afirmam que, apesar de serem cenas exibidas pelas TVs no dia, as imagens não estão nos autos e argumentam que tudo que for exibido no julgamento precisa estar no processo.

Defesa de seis dos oito denunciados reconheceram gravidade do 8 de Janeiro, disse Moraes. As exceções foram o advogado de Mauro Cid, que quase não falou, e o advogado do Almirante Garnier dos Santos, que disse não se tratou de uma manifestação armada.