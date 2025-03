Moraes, Dino e Fux votam por aceitar denúncia e tornar Bolsonaro réu

Dino e Luiz Fux seguiram Moraes integralmente em falas rápidas. "No dia 1º de abril de 1964 também não morreu ninguém. Mas centenas e milhares morreram depois. Golpe de Estado mata", afirmou Flávio Dino em seu voto. "Necessito receber a denúncia para me aprofundar nas minhas questões levantadas", seguiu Fux.

Moraes viu indícios sobre Bolsonaro e conhecimento do ex-presidente sobre etapas sobre o golpe. Ele ressaltou que "não nenhuma dúvida de que o denunciado Jair Messias Bolsonaro conhecia e manuseava e discutiu sobre a minuta do golpe. Isso não há dúvida. As interpretações sobre o fato vão ocorrer durante a instrução processual penal".

'8/1 gravíssimo', aponta Moraes no voto. Ele ressaltou o reconhecimento das próprias defesas dos acusados de que o 8 de Janeiro foi gravíssimo e teve violência. Ele afirma que seis dos oito advogados não negaram isso em suas sustentações orais.

Vídeo com violência. O ministro então mostrou no telão do STF uma sequência de imagens das cenas de agressão, destruição e incêndios. "Se isso não é violência, o que é violência?", questionou Moraes. "Essas imagens não deixam dúvida da materialidade dos delitos", afirmou.

A exibição do vídeo surpreendeu advogados. Sem se identificarem, defensores afirmam nunca terem visto algo assim em um julgamento para recebimento de denúncia. Nesta etapa, os ministros devem avaliar, sem apresentar novas provas, se a denúncia apresentada pela PGR traz os elementos mínimos sobre possíveis crimes cometidos.