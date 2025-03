Morre Fuad Noman, prefeito de Belo Horizonte, aos 77 anos

Antes, atuou em outros cargos da administração federal e municipal. Formado em Ciências Econômicas pelo Centro de Ensino Unificado de Brasília, começou a trabalhar no serviço público como funcionário do Banco Central. Foi secretário da Fazenda de MG entre 2003 e 2006 e secretário de Transportes e Obras Públicas entre 2007 e 2010. Também trabalhou como secretário-executivo da Casa Civil no governo FHC e foi consultor do FMI e presidente da Gasmig (Companhia de Gás de Minas Gerais) em 2011.

Escritor do livro "Cobiça", Fuad foi criticado pela obra durante as eleições. Seu rival afirmou em propagandas eleitorais que o texto era erótico. O livro conta a história de uma mulher que investiga o passado de sua família —o trecho criticado por Engler é o de quando a personagem conta sobre um estupro que ela teria sofrido aos 12 anos.

Fuad passou por quatro internações entre o final novembro e o início de janeiro. A primeira entrada no hospital Mater Dei, em 28 de novembro, ocorreu por dores nas pernas em consequência do tratamento contra o câncer. Dias depois, em 10 de dezembro, ele foi internado com quadro de pneumonia e sinusite. No dia 19, voltou com diarreia e desidratação — recebeu alta em 23 de dezembro.

Internado, Fuad não compareceu à diplomação e, por recomendação médica, participou da posse virtualmente. Ao lado da primeira-dama, Mônica Drumond, o prefeito fez o juramento com dificuldades para falar. Seu discurso foi lido pelo vice.

Muita gente tem me perguntado o porquê de eu estar aqui, um homem de 77 anos, disputando uma pesada eleição, em vez de curtir os netos, ficar com a família no sítio ou viajar. Nos últimos meses, tive que ser hospitalizado, o que aumentou a curiosidade de amigos. A resposta é muito simples, estou aqui por muito amor a essa cidade e a sua gente.

Trecho do discurso de Fuad na posse, lido pelo vice-prefeito

Dois dias depois, em 3 de janeiro, o prefeito voltou ao hospital com insuficiência respiratória aguda. O quadro se agravou desde então, até a parada cardíaca e o falecimento nesta quarta-feira.