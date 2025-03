Mulher que pichou estátua do STF pediu desculpas por 'ato tão desprezível'

Débora afirmou que "jamais compactuou" com atitudes violentas ou ilícitas. Segundo a cabeleireira, ela foi à Brasília para uma "manifestação pacífica e sem transtornos".

Sou uma cidadã comum e simples e sempre mantive minha conduta ilibada, jamais compactuei com atitudes violentas ou ilícitas. Fui a Brasília pois acreditava que aconteceria uma manifestação pacífica e sem transtornos, porém aos poucos fui percebendo que o movimento foi ficando acalorado. Devo deixar claro que, em momento algum, adentrei em quaisquer casa dos Poderes, fiquei somente na Praça dos Três Poderes, encantada com as construções tão gigantescas e bem arquitetadas.

Débora Rodrigues Santos, em pedido de desculpas por ter pichado a estátua da Justiça

A presença na manifestação foi por querer ser ouvida, afirma a cabeleireira. "Repudio o vandalismo, contudo eu estava ali porque queria ser ouvida, queria maiores explicações sobre o resultado das eleições tão conturbadas de 2022."

Por isso, no calor do momento, cheguei a cometer aquele ato tão desprezível (pichar a estátua). Posso assegurar que não foi nada premeditado, foi no calor do momento e sem raciocinar. Quando eu estava próxima a estátua, um homem pelo qual eu jamais vi, começou a escrever a frase e pediu para que eu a terminasse, pois sua letra era ilegível. Talvez tenha me faltado malícia para rejeitar o 'convite', o que não justifica minha atitude. Me arrependo deste ato amargamente, pois causou separação entre eu e meus filhinhos.

Importância da estátua era desconhecida por Débora, segundo ela mesma. "Meu conhecimento em política é raso ou nenhum. Não sabia da importância daquela estátua, nem o que ela representa ao STF, tampouco sabia que seu valor é de R$ 2 milhões. Se eu soubesse, jamais teria a audácia de sequer encostar nela."

A cabeleireira está na cadeia desde março de 2023. Ela foi presa preventivamente na Operação Lesa Pátria e segue detida no interior de São Paulo. Os investigadores confirmaram a identidade dela graças aos registros fotográficos feitos no dia.