Prefeito de BH tem parada cardiorrespiratória, e quadro 'é bastante grave'

Fuad foi diagnosticado com um tipo de câncer, um linfoma não-Hodgkin (LNH), antes do início da disputa pela reeleição, em julho passado. Desde então, passou por uma cirurgia, um tratamento e foi internado quatro vezes por diferentes motivos: dores nas pernas, pneumonia, insuficiência respiratória, sinusite, diarreia, desidratação e sangramento intestinal.

Aos 77 anos, Fuad é o atual prefeito mais velho entre as capitais brasileiras e o mais velho a tomar posse na história de Belo Horizonte. Ele está no comando da prefeitura desde 2022, quando o então prefeito Alexandre Kalil renunciou ao cargo para concorrer ao governo de Minas Gerais.

No ano passado, conseguiu virar a disputa eleitoral e venceu Bruno Engler (PL) no segundo turno. Já com a saúde debilitada, Fuad participou de poucos debates eleitorais.

*Com informações de reportagem publicada em 23/3/25.