Damares, Zucco: os apoiadores que estavam com Bolsonaro após se tornar réu

Gilson Machado Neto

Pernambucano, veterinário, empresário e sanfoneiro, o ex-ministro do Turismo é fiel apoiador de Bolsonaro. Foi aos Estados Unidos em novembro de 2024 para acompanhar Eduardo Bolsonaro (PL-SP) em evento de Donald Trump.

Sargento Gonçalves (PL-RN)

O deputado federal representa o Rio Grande do Norte e é titular em três comissões. São elas: Educação, da Transposição do Rio São Francisco e de Segurança Pública.

João Roma (PL-BA)

Ministro da Cidadania no governo Bolsonaro, João Roma filiou-se ao PL após aliança com o ex-presidente. Eleito deputado federal em 2018, antes disso atuou em cargos públicos no governo de Pernambuco e foi chefe de gabinete da Prefeitura de Salvador (2013-2018).