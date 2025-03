Alckmin, Zema, Tarcísio, Gleisi: políticos lamentam morte de Fuad Noman

Ex-presidente do Senado Rodrigo Pacheco (PSD-MG) lembrou que Fuad disputou reeleição com diagnóstico de câncer. "Minha admiração, que sempre tive por Fuad, cresceu ainda em razão de testemunhar que, mesmo enfrentando uma doença terrível, ele demonstrou seu verdadeiro amor por Belo Horizonte ao não desistir de uma campanha eleitoral e se tornar vitorioso no pleito, sendo reeleito", disse o senador mineiro em nota.

A ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann (PT), manifestou pesar pela morte do prefeito. "Quero expressar meus sentimentos à família e aos amigos, neste momento de dor, e à população da capital mineira", declarou Gleisi nas redes sociais.

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, destacou que Fuad tinha "compromisso inabalável" com BH. "Como ministro da Secretaria de Relações Institucionais, testemunhei seu compromisso inabalável com o desenvolvimento de Belo Horizonte e seu cuidado com a população belo-horizontina", disse.

Ministro da AGU (Advocacia-Geral da União), Jorge Messias disse que Fuad foi "líder essencial" nas eleições municipais em BH. "Fuad foi um líder essencial na construção da frente democrática em BH, mostrando que a união pelo bem comum sempre vence. Ele nos deixa, mas seu legado de civilidade e compromisso com a causa pública permanecerá vivo", afirmou Messias. O prefeito reuniu apoio de políticos de esquerda e centro-direita para derrotar o bolsonarista Bruno Engler (PL) no segundo turno da última disputa municipal.

PT manifestou "profunda solidariedade" pelo falecimento de Fuad. "Em nome do Partido dos Trabalhadores, quero manifestar aqui a nossa mais profunda solidariedade à família, aos amigos e à população de Belo Horizonte pelo falecimento do prefeito Fuad Noman", diz nota publicada nas redes sociais do partido, assinada pelo senador Humberto Costa, presidente interino da sigla.

Governadores e políticos mineiros lamentam morte

O governador de Minas, Romeu Zema (Novo), afirmou que trajetória do prefeito foi marcada por respeito e diálogo. "Com tristeza, nos despedimos de Fuad Noman, prefeito de BH. Sua vida pública foi marcada pelo diálogo e respeito, sempre a serviço de uma cidade e de um estado mais fortes. Meus sentimentos aos familiares e amigos. Descanse em paz, amigo."