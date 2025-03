Resultado do julgamento de Bolsonaro: que horas STF deve concluir sessão?

Bolsonaro nega crimes e alega perseguição política.Ele se tornou o primeiro ex-presidente a se tornar réu por tentativa de atentar contra a democracia.

Como foi o primeiro dia

A Primeira Turma do STF rejeitou por unanimidade ontem os pedidos das defesas para afastar os ministros Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin e Flávio Dino do julgamento sobre a tentativa de golpe. O colegiado também validou a delação do tenente-coronel Mauro Cid.

Ministros negaram cinco pedidos preliminares das defesas. São as argumentações dos advogados contestando alguns ritos do processo. Quatro pedidos foram rejeitados por unanimidade. Houve divergência apenas sobre a competência do STF para julgar o caso.

Veja os pedidos das defesas rejeitados pelo STF: