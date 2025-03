STF vota, e Bolsonaro pode ser 1º ex-presidente réu por tentativa de golpe

Cármen Lúcia disse que a tecnologia acelera os processos. De acordo com a ministra, os novos sistemas de tecnologia permitem que as mídias possam ser abertas a todas as partes ao mesmo tempo. "Isso se reflete no andamento mais célere do processo. É preciso levar isso em consideração quando diz que haveria correria. Isso não é possível em um processo penal."

As defesas também contestaram o fato de Moraes ser o relator do caso. Mas ele afirmou que o processo seguiu as regras de distribuição do STF e, como já estava com um processo, os outros que derivaram desse inicial também ficam com ele.

34 denunciados divididos em 5 núcleos

No total, a PGR denunciou 34 pessoas e dividiu as acusações em cinco peças. Ou seja, são cinco grupos de denunciados. O objetivo, segundo o procurador-geral da República, Paulo Gonet, é otimizar o andamento dos processos.

Bolsonaro e mais sete pessoas foram denunciadas como líderes de organização criminosa armada. O grupo teria atuado para realizar uma tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e um golpe de Estado, resultando em dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima e deterioração de patrimônio tombado.

Além do ex-presidente, o núcleo de liderança conta com outras sete pessoas. São elas ex-ministros Braga Netto (Casa Civil), Paulo Sérgio Nogueira (Defesa), Anderson Torres (Justiça) e Augusto Heleno (GSI). Também foram denunciados na mesma peça o ex-diretor-geral da Abin Alexandre Ramagem e o ex-comandante da Marinha Almir Garnier, além do delator Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro.