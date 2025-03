Últimas notícias do julgamento de Bolsonaro hoje (26): veja decisão

A votação do mérito foi iniciada pelo ministro Alexandre de Moraes, relator da denúncia. Depois, votaram Flávio Dino e Luiz Fux. Eles serão seguidos por Cármen Lúcia e Cristiano Zanin.

Moraes votou por aceitar a denúncia e tornar Bolsonaro réu. Ele destacou os indícios de crime e materialidade levantados na denúncia da PGR (Procuradoria-Geral da República) com relação ao ex-presidente e sete aliados.

Dino acompanhou o voto de Moraes em uma fala rápida. "No dia 1º de abril de 1964 também não morreu ninguém. Mas centenas e milhares morreram depois. Golpe de Estado mata", afirmou em seu voto.

Fux também votou por aceitar a denúncia, mas sinalizou discordância sobre 8/1. O ministro anunciou que vai fazer revisão da pena de Débora Rodrigues Santos, 39, cabeleireira que pichou com batom a estátua da Justiça durante os atos golpistas.

Com o voto de Fux, a Primeira Turma do STF tem maioria para tornar réus por trama golpista Bolsonaro e aliados. Como é formada por cinco dos 11 ministros do Supremo, três votos são suficientes para fazer o caso avançar. Agora, o tribunal iniciará a ação penal que poderá condenar ou absolver o ex-presidente e os demais acusados.

Bolsonaro não compareceu à nova sessão. A senadora Damares Alves (Republicanos-DF) postou uma foto com Bolsonaro e disse que eles oraram juntos nesta manhã. O ex-presidente assiste ao julgamento que pode torná-lo réu ao lado do filho e senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).