Valdemar tem passaporte devolvido pela PF após decisão de Moraes

O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, teve o passaporte devolvido hoje pela Polícia Federal após decisão do ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal).

O que aconteceu

A PF confirmou a devolução do documento de Valdemar em ofício enviado à Corte. "Se informa que foi reativada a validade do passaporte em nome do senhor Valdemar Costa Neto", disse a corporação.

No último dia 11, Moraes atendeu pedido da defesa e determinou a devolução do passaporte de Valdemar. Ele estava proibido de deixar o país. Além disso, o ministro autorizou a restituição dos bens apreendidos com o presidente do PL, incluindo um relógio Rolex.