Nunes planeja teleférico de R$ 1 bi na Brasilândia após criticar Marçal

Nunes tratou do teleférico em reunião na terça-feira, na prefeitura. Ele publicou um vídeo nas redes prometendo "novidades" e mostrou o documento do projeto, mas sem dar detalhes.

Para que o projeto saia do papel, a Câmara Municipal precisa autorizar a criação de um novo modelo de transporte. Uma das entusiastas da ideia é a vereadora Sandra Santana (MDB), que protocolou um projeto de lei em janeiro para incluir o teleférico como modal de transporte público em São Paulo. Ela participou da reunião com Nunes na prefeitura e já havia apresentado uma proposta inicial à SP Urbanismo, que elabora o estudo para implementação do teleférico.

"Nossa proposta é chegar nas áreas de difícil acesso, nas franjas das periferias", diz Sandra Santana. Ela afirma que começou a conversar com o prefeito sobre a pauta em 2023, antes da campanha. "As mesmas críticas que o prefeito Ricardo Nunes fez em relação à proposta do Pablo Marçal durante a campanha, eu também fiz. Até porque a ideia dele era completamente diferente e inviável."

Nunes vê o projeto como um piloto, que poderá ser replicado em outros locais, caso dê certo. A reportagem apurou que o teleférico é visto por aliados do prefeito como uma forma de se projetar politicamente fora da capital. Como o UOL mostrou, ele ensaia uma candidatura ao governo do estado em 2026, o que irritou até mesmo sua base aliada. Nesta segunda, o prefeito disse que "as coisas acabam mudando" e admitiu publicamente que pode renunciar antes do fim do mandato.

Ricardo Nunes discutiu projeto de teleférico em reunião Imagem: Reprodução/Instagram

De acordo com o diretor-presidente da SP Urbanismo, Pedro Fernandes, as vias da Brasilândia não apresentam condições adequadas para duplicações e as ladeiras impedem a mobilidade dos moradores. A intenção da prefeitura, segundo ele, é proporcionar uma conexão direta para a população com o transporte de massa, como o futuro metrô, além de mais mobilidade no próprio bairro.