Com morte de Fuad, vice assume com desafio político e problemas em BH

Apesar do discurso de harmonia, Damião já teve derrota na relação com a Câmara. Em janeiro, a chapa articulada pessoalmente por ele perdeu a eleição da Mesa Diretora da Câmara Municipal, por 23 a 18. Além de ajustar a relação com antigos colegas, o prefeito terá que lidar com novos integrantes do parlamento, como os vereadores Pablo Almeida (PL) e Vile Santos (PL), ex-assessores dos deputados Nikolas Ferreira (PL) e Bruno Engler (PL), respectivamente.

Trabalho deve ser intensificado tanto na Prefeitura quanto na Câmara Municipal após período de luto. Também são aguardadas mudanças em parte do secretariado nos próximos meses.

Outro grande desafio da gestão de Damião será a renovação do contrato de transporte público da capital mineira. O contrato foi assinado em 2008 e deve ficar em vigor até 2028. Para conter o aumento do valor das passagens, o Executivo e o Legislativo vem subsidiando as empresas. Hoje, a passagem custa R$ 5,75, e o subsídio para empresas em 2024 foi de R$ 392 milhões.

Câmara Municipal começou a debater os moldes das futuras mudanças no contrato. O debate sobre o assunto começou nesta semana, na Comissão de Estudo do Novo Contrato de Ônibus, criada em fevereiro deste ano.

Prefeito também terá desafio em outras áreas. Damião também terá de lidar com outras questões importantes, como enchentes, despoluição da Lagoa da Pampulha e obras no Anel Rodoviário.

Outro desafio será as obras do antigo Aeroporto Carlos Prates, que teve um plano habitacional apresentado por Fuad no fim de 2024. Entre as promessas de governo, estão a ampliação do ensino integral para 100% da educação infantil e a entrega de cinco centros de saúde.