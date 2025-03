Zambelli é vista como traidora e perderá lugar na política, diz professora

Na segunda, Bolsonaro atribuiu a derrota na eleição de 2022 à deputada federal, que sacou uma arma e perseguiu um apoiador de Lula (PT) em uma rua no bairro Jardins, região nobre da capital paulista, à véspera do segundo turno. Hoje, a parlamentar rebateu a fala, se disse entristecida e afirmou que um dia Bolsonaro vai "perceber" o que aconteceu.

Zambelli é ré por porte ilegal de arma e constrangimento ilegal com emprego de arma de fogo devido ao episódio. Seis ministros do STF (Supremo Tribunal Federal) já votaram para condená-la a 5 anos e 3 meses de prisão e a perda de mandato —ou seja, já há maioria pela condenação. Contudo, o ministro Nunes Marques —magistrado indicado pelo ex-presidente— pediu vista e suspendeu o julgamento.

Eu estava em uma manifestação na Paulista em que Carla Zambelli foi muito vaiada pelo bolsonaristas e teve que sair com a ajuda de seguranças, quase no limite da violência física.

As imagens mostram uma coisa que é inequívoca: ela vai para cima desse jornalista, com a arma em punho, pede para ele se deitar no chão e o faz pedir desculpa. Ou seja, das imagens não sobram dúvidas. Com mais tempo ou não, ela vai acabar sendo responsabilizada por isso. Antropóloga Isabella Kalil

Bolsonaristas resgatam vídeo para 'bombar' ato em SP e impulsionar anistia

Grupos de direita resgataram vídeo para tentar promover o ato de apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), previsto para a semana que vem na avenida Paulista, e impulsionar o PL da Anistia, apurou o repórter Felipe Pereira para o UOL News.