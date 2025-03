Dia em que Bolsonaro virou réu teve reza, cercadinho e marcha fúnebre

Mas houve demora na entrega. Quando o pedido foi feito, era meio-dia e os ministros ainda votavam.

Na hora que a comida chegou, Bolsonaro já era réu. A espera foi tamanha que o julgamento acabara, o advogado do ex-presidente já havia concedido entrevista na saída do STF e chegara ao gabinete de Flávio para conversar com o cliente.

Antes de falar, Bolsonaro postou uma reportagem do jornal Folha de S.Paulo sobre o ritmo do julgamento ser mais rápido que o do mensalão. Durante o seu governo, Bolsonaro costumava atacar o jornal, mas usou a credibilidade do jornalismo para tentar rebater o Judiciário.

Cercadinho ressuscita

Bolsonaro desceu falar com a imprensa com o mau humor de quem sente fome. Encontrou um ambiente familiar à época em que foi presidente do Brasil. Um espaço cercado com jornalistas espremidos.