Gleisi defende Moraes de críticas de Bolsonaro: 'Ataques reforçam culpa'

A ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann (PT), saiu em defesa do ministro do STF Alexandre de Moraes um dia após Jair Bolsonaro (PL) atacá-lo pelo julgamento que tornou o ex-presidente réu por tentativa de golpe.

O que aconteceu

Para Gleisi, "dobrar os ataques e mentiras" contra Moraes ressaltam "acertos" do ministro e "culpa dos investigados". A ministra retomou uma fala de Moraes no julgamento e disse que "não se viam bíblias na Praça" no 8/1 e que não "foi ataque com batom, foi uma tentativa violenta de golpe de estado".

Gleisi defendeu estratégia de Moraes de exibir vídeo sobre ataques do 8 de Janeiro no julgamento. "Ao exibir os vídeos (...), Moraes reavivou a memória da brutalidade que praticaram contra a democracia", escreveu hoje a ministra, nas redes sociais. Ao ler o relatório ontem na Primeira Turma do STF, Moraes mostrou um vídeo feito pelo seu gabinete, com imagens de depredação ao patrimônio no 8 de Janeiro, e afirmou que os registros comprovam que a tentativa de golpe não foi um "passeio no parque".