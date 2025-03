Moraes não poderia ter exibido vídeos do 8/1 fora dos autos, diz advogado

O ministro, no meu entendimento, não poderia ter exibido esses vídeos. A não ser que eles tivessem sido juntados previamente aos autos por alguma das partes.

Sergio Rosenthal, advogado criminalista

O especialista acrescentou que provas da acusação devem ser apresentadas pelo Ministério Público, e não pelo acusador.



Nós temos no Brasil o sistema acusatório. Ou seja, cabe ao Ministério Público produzir as provas da acusação. Aqui o vídeo é exibido e é dito isso expressamente pelo ministro, que esse vídeo constitui prova da materialidade do delito.

Então, isso não pode partir do julgador. O julgador é o destinatário da prova, não é o produtor da prova. Pouco importa se esse vídeo é notório, se esse vídeo é público ou qualquer coisa nesse sentido. Não cabe ao julgador trazer isso aos autos. Cabe ao Ministério Público.

Para o entrevistado, a atitude de Moraes pode colocar em dúvida a credibilidade do julgamento.



Lamentavelmente esse tipo de atitude, no meu modo de ver, descredibiliza o julgamento. Porque demonstra eventualmente, ou pode demonstrar para alguns, certa parcialidade do julgador.

