Aliados de Bolsonaro esperam retorno de Motta para pressionar por anistia

Partidos que apoiam a anistia, segundo Sóstenes:

PL;

União Brasil;

PP;

Republicanos;

PSD;

Podemos;

PSDB;

Novo;

Solidariedade

Nova direção da Câmara quer evitar requerimento de urgência. Logo que assumiu a presidência da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB) sugeriu o uso moderado do recurso que agiliza a tramitação de projetos de lei e PECs (proposta de emenda à Constituição).

Presidente da Câmara na Ásia com Lula. Como Motta está acompanhando a comitiva do presidente Lula no Japão, a reunião de líderes que aconteceria hoje foi cancelada. O líder do PL, no entanto, afirmou que pretende levar o pedido de urgência da anistia no próximo encontro previsto para acontecer no dia 3 de abril. Antes disso, Sóstenes disse que o republicano deve conversar com os líderes dos partidos que possivelmente apoiam o projeto.

PL quer aprovar projeto no começo de abril. A ideia dos integrantes do partido de Bolsonaro é que a urgência e a proposta sejam votadas na semana do dia 8 de abril. O atual relator do texto é o deputado Rodrigo Valadares (União Brasil-SE), aliado de primeira hora do ex-presidente.

Partido de Bolsonaro ameaça bloquear a votação de outras propostas caso a anistia não seja incluída na pauta. O líder do PL afirmou que a sigla, que conta com 92 deputados, vai obstruir as votações de projetos no plenário. Ontem, o vice-presidente em exercício da Câmara, Altineu Côrtes (PL-RJ), informou ao plenário que a ordem do dia estava cancelada por falta de consenso sobre a pauta. O líder do PT, Lindbergh Farias (RJ), confirmou que alguns projetos não tinham acordo para votar e todos concordaram em cancelar as votações que estavam previstas.