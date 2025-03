PGR pede fim de inquérito contra Bolsonaro por fraude em cartão de vacina

Além de Bolsonaro, Mauro Cid e outras 15 pessoas também foram indiciadas. Em março de 2024, a Polícia Federal concluiu que Bolsonaro e seus auxiliares inseriram no sistema de vacinas do governo federal informações falsas sobre o uso da vacina contra a covid-19, com o objetivo de confeccionar um certificado de vacina falso.

Há "consideráveis elementos" de que deputado acusado de fraudar cartão de vacinação acabou se vacinando. Gonet afirma que o deputado federal Gutemberg Reis (MDB-RJ) postou, em suas redes sociais, incentivo público à imunização. Ele chegou a ser indiciado pela PF pelos crimes de inserção de dados falsos em sistema de informações públicas e por associação criminosa.

Delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid não foi corroborada por outras provas, segundo Gonet. "Mauro Cid afirmou que ele arquitetara a inserção e que agira a mando de Jair Bolsonaro. Contou também que desfez as inserções a instâncias de outro auxiliar do ex-presidente."

Contudo, apenas a delação ser usada como prova para a denúncia é contra a lei. "[A lei] proíbe o recebimento de denúncia que se fundamente 'apenas nas declarações do colaborador'; daí a jurisprudência da Corte exigir que a informação do colaborador seja ratificada por outras provas, a fim de que a denúncia seja apresentada", diz trecho do pedido de Gonet.

PF viu elo de fraude com tentativa de golpe de Estado. Segundo o texto, o objetivo do ex-presidente era ter os documentos necessários para estar fora do país enquanto aguardava "a conclusão dos atos relacionados a nova tentativa de Golpe de Estado que eclodiu no dia 8 de janeiro de 2023".