Além de Bolsonaro: quem mais virou réu por tentativa de golpe de Estado?

O general Augusto Heleno Imagem: 13.abr.2019 - Aloísio Maurício/Fotoarena/Estadão Conteúdo

Augusto Heleno é general da reserva e ex-ministro de Bolsonaro. Ele é apontado como a pessoa que, ao lado do ex-presidente, participou de uma transmissão no YouTube com o objetivo de "propagar informações sem lastro, inverídicas, sobre o sistema eleitoral".

Heleno esteve ao lado de Bolsonaro no momento em que a legitimidade das eleições foi questionada. De acordo com a Polícia Federal, o general era um dos responsáveis por um esquema de disseminação de ataques ao sistema eletrônico de votação. Um dos principais indícios é uma agenda apreendida em sua casa durante a Operação Tempus Veritatis. Entre as anotações de Heleno, consta um plano para descredibilizar as urnas eletrônicas. "É válido continuar a criticar a urna eletrônica", escreveu ele.

O Comandante do Exército, general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira Imagem: Reprodução/Youtube/Exército

Paulo Sérgio Nogueira é ex-ministro da Defesa do governo Bolsonaro. De acordo com as investigações, ele atuou para pressionar os comandantes das Forças Armadas a aderir ao plano golpista de manter Bolsonaro no poder e impedir a posse de Lula. A PF concluiu que a trama não vingou porque os chefes do Exército e da Aeronáutica se recusaram a aderir à proposta.