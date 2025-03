Réu no 8/1 e sem passaporte, sobrinho de Bolsonaro está na Argentina

Réu por golpe de Estado por causa dos ataques aos Três Poderes e com o passaporte apreendido, Léo Índio, um sobrinho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), anunciou ontem que está na Argentina. Ele apareceu em uma transmissão ao vivo ao lado de um fugitivo do mesmo caso.

O que aconteceu

Leonardo Rodrigues de Jesus virou réu em 5 de março por crimes relacionados aos ataques do 8 de Janeiro, como golpe de Estado e associação criminosa armada. Ainda em janeiro de 2023, o ministro Alexandre de Moraes determinou a apreensão e cancelamento de seus passaportes.

Léo Índio foi embora do país nos últimos dias. Ele vivia no sudoeste do Paraná, perto da fronteira com a Argentina —os países do Mercosul só exigem identidade para se cruzar a fronteira.