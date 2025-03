Em evento evangélico, Nunes ouve bispo citá-lo como nome para governo de SP

Em uma plateia formada por centenas de pastores, o bispo da Assembleia de Deus do Brás, Samuel Ferreira, disse hoje que o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), é "inevitavelmente um nome extremamente importante" para o governo de São Paulo.

O que aconteceu

Ferreira disse que falou para Nunes que ele "não escapa", se referindo a uma possível candidatura em 2026. O bispo ressaltou que ela ocorreria, entretanto, se o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) se candidatasse à Presidência. "Deus quer que ele seja [candidato], porque daí a gente não continua nesse mandato [governo Lula] que está aí", afirmou o líder religioso.

O bispo pediu para o prefeito "sempre continuar amigos dos crentes e dos cristãos". A igreja recebeu Nunes durante a campanha eleitoral à reeleição em 2024. Ferreira se definiu não como "cabo eleitoral, mas coronel eleitoral" do prefeito. As declarações ocorreram durante a Convenção Nacional das Assembleias de Deus no Brasil.