Sakamoto: Lula tenta enquadrar Tarcísio ao reforçar Bolsonaro golpista

Dentro disso, os auxiliares de Lula ponderaram duas coisas. Primeiro, para o presidente pegou muito essa história do plano 'Punhal Verde e Amarelo', que mataria Alckmin, Moraes e ele. Ao mesmo tempo, eles destacaram que não dá para deixar Tarcísio, um potencial candidato à Presidência da República e talvez concorrente de Lula em 2026, defendendo e passando pano na tentativa de golpe de Estado e o presidente ficar quieto.

Eles falaram que Tarcísio postou nas redes sociais da mesma forma que defendeu a anistia e os golpistas do 8/1 naquele ato esvaziado do Bolsonaro em Copacabana. Os auxiliares disseram que há uma disputa pública em curso a respeito do significado do 8/1.

Após os atos golpistas, havia uma comoção grande e vontade de punição aos responsáveis. Com o tempo, isso foi passando e muita gente tenta normalizar o que houve. Há uma anistia que pode ser aprovada no Congresso Nacional e que vai gerar mais tumulto institucional. O bolsonarismo quer exatamente o caos reinando porque sai privilegiado. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

Sakamoto destacou que Lula foi claro ao apontar o golpismo de Bolsonaro e tenta colar esta imagem também nos apoiadores do ex-presidente, como é o caso de Tarcísio.

Hoje, o principal nome presidenciável está dizendo que 'não foi golpe e Bolsonaro é inocente'. Aí entra o Lula para apontar outra coisa e falar que 'o ex-presidente tentou dar um golpe no país' de forma bem objetiva, direta e didática.