Cobertura das dez vacinas básicas para crianças em SP sobe em 2024

Tríplice viral (primeira dose): 98,7%

Pneumocócica: 92,6%

Pentavalente: 91,8%

Poliomielite: 91,8%

BCG: 90,3%

Rotavírus: 90,2%

Meningocócica: 90,2%

Apenas os imunizantes contra febre amarela, tríplice viral (segunda dose) e hepatite A ficaram abaixo de 90%. Ainda assim, os níveis das três também subiram em relação a 2023.

Vacinas com cobertura inferior a 90% no estado:

Hepatite A: 89,2%

Tríplice viral (segunda dose): 86,9%

Febre amarela: 81,2%

A cobertura no estado foi superior à média nacional para quase todas as vacinas. A exceção é a BGC, que ficou abaixo da média divulgada pelo Ministério da Saúde (93,4%), apesar de a cobertura ter crescido.

O Brasil apresenta sinais de evolução na imunização infantil desde 2023, na contramão do mundo, que vê os níveis caírem. Naquele ano, o país conseguiu sair do ranking da OMS (Organização Mundial da Saúde) das 20 nações com mais crianças não imunizadas no mundo.