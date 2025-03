STF tem 4 votos a 0 para negar liberdade condicional a Daniel Silveira

Sem saída temporária na Páscoa

Ex-deputado entrou com pedido para visitar sua família no feriado, em abril. Ele usou como argumento o fato de que a sua prisão ter sido anterior à mudança na lei das "saidinhas". Em maio do ano passado, o Congresso aprovou, com a articulação de parlamentares bolsonaristas, um projeto de lei que acabou com a possibilidade de saídas temporárias nos feriados.

Moraes negou a solicitação, seguindo entendimento da PGR. O vice-procurador da República Hindenburgo Chateaubriand lembrou que há requisitos para saída temporária, como comportamento adequado e cumprimento mínimo de um sexto da pena —e Silveira descumpriu as restrições impostas.