STM confirma condenação de major do Exército por atuação política

O STM (Superior Tribunal Militar) confirmou na terça a condenação do major João Paulo da Costa Araújo Alves a mais de dois anos de prisão por desobediência ao usar suas redes sociais para manifestações político-partidárias.

O que aconteceu

Em 2023, ele havia sido condenado em primeira instância pela JMU (Justiça Militar da União), em Fortaleza (CE). O major foi preso em maio de 2022 por desobedecer recomendação do Exército que proíbe manifestações político-partidárias.

O perfil do major no Instagram exibia, frequentemente, fotos do então presidente Jair Bolsonaro (PL) e mensagens em defesa das medidas do governo federal. Além disso, ele se apresentava como pré-candidato a deputado federal.