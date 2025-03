Zambelli rebate Bolsonaro e diz que ex-presidente perdeu 'por outro motivo'

Após Jair Bolsonaro culpá-la publicamente pela derrota dele nas eleições, a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) disse hoje que o ex-presidente "perdeu as eleições por outro motivo".

O que aconteceu

Sem detalhar sua declaração, Zambelli afirmou que um dia Bolsonaro vai "perceber" o que aconteceu. Na última segunda, o ex-presidente disse que a parlamentar "tirou" o mandato dele, ao comentar o episódio no qual a deputada sacou uma arma e perseguiu um apoiador do presidente Lula na véspera do segundo turno de 2022.

"Ele tem o meu telefone, se ele achar que deve me ligar, ele me liga", disse Zambelli. A deputada afirmou que, apesar de a relação entre os dois ter ficado abalada, ela ainda tem o apoio do ex-presidente e da bancada do PL, mas que não vai tomar a iniciativa de "retomar o diálogo".