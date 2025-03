Sakamoto: Bastidores do Congresso já discutem possível fuga de Bolsonaro

Após ser declarado réu por tentativa de golpe, uma eventual fuga do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) já é discutida abertamente por parlamentares, nos bastidores do Congresso Nacional, apurou o colunista Leonardo Sakamoto para o UOL News, do Canal UOL. O ex-presidente é suspeito de conspirar, organizar e estimular os atos ocorridos no dia 8 de Janeiro de 2023, após vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Dentro do Congresso Nacional, todo mundo já sabe que a probabilidade de condenação do presidente Jair Bolsonaro é muito grande. Inclusive, dentro do Congresso Nacional, discute-se inclusive a possibilidade de ele fugir. Tem pessoas que falam abertamente que Jair terá de escolher entre ser preso e fugir, independentemente da quantidade de tempo que eles dão . Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

O caso julgado pelo Supremo é sobre a tentativa de golpe promovida por apoiadores de Bolsonaro, que não aceitavam a vitória de Lula. Na ocasião, os bolsonaristas invadiram e depredaram as sedes dos Três Poderes, em Brasília. Na sessão de ontem, os cinco magistrados foram favoráveis na integralidade do voto do relator, o ministro Alexandre de Moraes, para tornar Bolsonaro e outros sete aliados réu no processo.