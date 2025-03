Número de negros em cargos-chave do Governo Federal cresceu 367% desde 1999

Todos os entrevistados são muito qualificados do ponto de vista técnico e profissional e muitos mencionaram que, quando uma liderança negra ascende, leva consigo outros pretos e pardos a postos de destaque. São pessoas comprometidas com o social e que se sentem mal por serem vistas como a exceção que confirma a regra em termos de raça, o que faz com queiram ter mais pretos e pardos como colegas de trabalho. Flávia Rios, coordenadora de pesquisa do Afro-Cebrap, socióloga e professora da Universidade de São Paulo

Apesar do maior acesso, carreira ainda é desafio. Flávia afirma que para postos como o de embaixador, a idade é um dos fatores considerados, e o fato de pretos e pardos chegarem mais tarde a esses espaços em função das dificuldades estruturais geradas pelo racismo os impede de alcançar o topo da carreira.

Empresas, órgãos públicas e autarquias precisam ser preparados para receber e acolher pretos e pardos. Isso inclui a criação de canais de diálogo para que eles possam informar sobre eventuais desconfortos e a definição de planos de carreira que permitam a retenção e o desenvolvimento de talentos. Deives Rezende Filho, fundador da Conduru Consultoria, focada em diversidade

Todos os entrevistados pela pesquisa defenderam a reserva de vagas no serviço público para negros por meio de cotas. Apesar dos avanços, o tema ainda é motivo de polêmica no Brasil. Em fevereiro, uma decisão da Justiça Federal determinou que o Exército reserve vagas para quilombolas, pessoas com deficiência e egressos de escolas públicas (especialmente pretos, pardos e indígenas) nos concursos de admissão dos colégios militares.

Coordenadora do estudo destaca a importância de monitorar dados. "Isso nos permite saber o que avançou mais e menos, além de investigar as razões por trás de cada movimento", afirma Flávia. Ela defende ainda que formações periódicas para que gestores brancos saibam encontrar lideranças negras qualificadas são necessárias para redução das desigualdades.