Na Argentina, Leo Índio diz que vive a 2.000 km de região informada ao STF

Leo Índio pediu refúgio à Argentina. Na sexta-feira, sua defesa protocolou no STF documento que mostra que ele pediu refúgio no dia 6 de março e informou um endereço em Puerto Iguazu, na província de Missiones, ao lado de Foz do Iguaçu (PR).

Mendoza fica a mais de 2.000 km de Puerto Iguazu, endereço fornecido por Léo Índio. Ele passou uma informação à Comissão Nacional para os Refugiados (Conare), ao solicitar pedido de refúgio ao governo argentino, e agora relata ao UOL outra localização.

Ex-assessor diz que seu 'pré-asilo é válido em todo o território argentino'. Ontem e hoje, ao UOL, Leo Índio disse que estava em deslocamento e que vive em Mendonza, uma região diferente da que foi informada ao Supremo na sexta-feira. O local fica a 1.000 km a oeste de Buenos Aires.

"Estou na região de Mendoza, e faço várias visitas a Buenos Aires." A declaração ao UOL ocorreu na tarde de hoje, por meio de mensagem de celular. A cidade de Mendoza fica próxima à fronteira com o Chile, a 360 km a leste de Santiago, a capital chilena.

Estou em deslocamento. Minha defesa apresentou a minha [autorização] precária [para morar e trabalhar]... a região em que eu fiz o pedido de asilo, nessa região de Missiones, e eu estou voltando agora para a região onde eu estou. Esse meu pré-asilo é válido por todo território argentino. Então, estou retornando à região onde eu estava.

Leo Índio, em áudio enviado ao UOL

Leo Índio esteve com foragido da Justiça brasileira. Na quarta-feira (28), ele apareceu em uma transmissão ao vivo na internet ao lado do corretor Gilberto Ackerman, foragido na Argentina pelos ataques de 8 de janeiro. Ackerman chegou a morar, ao menos por certo tempo, na região de Buenos Aires.